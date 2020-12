Red 9:20 In giro fuori orario con roncola: olbiesi nei guai Nel fine settimana, due olbiesi sono stati fermati in orario notturno (fuori casa senza motivazione valida), ma per uno dei due si è aggiunta una denuncia per possesso ingiustificato di arma perché, perquisendo l’autovettura, è stata rinvenuta una roncola lunga 40centimetri



OLBIA - Proseguono sul territorio i controlli del Comando provinciale di Sassari per il rispetto delle norme “anti-Covid”. Nel fine settimana, due olbiesi sono stati fermati dai Carabinieri in orario notturno (fuori casa senza motivazione valida), ma per uno dei due si è aggiunta una denuncia per possesso ingiustificato di arma perché, perquisendo l’autovettura, è stata rinvenuta una roncola lunga 40centimetri.