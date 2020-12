Red 10:33 Nuovo arresto nell´Operazione Malesya Un altro dei latitanti sfuggiti alla cattura durante l’Operazione del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Sassari è stato rintracciato e arrestato in Germania. Il 28enne nigeriano Emovuon Akhere è stato arrestato ed è stato accompagnato in un carcere tedesco in attesa dell’estradizione in Italia



SASSARI - Un altro dei latitanti sfuggiti alla cattura durante l’Operazione “Malesya” [LEGGI] del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Sassari è stato rintracciato e arrestato in Germania. Si tratta del 28enne nigeriano Emovuon Akhere, individuato dalla Polizia federale tedesca a Lonsee, cittadina nel Distretto di Tubinga. L'extracomunitario è stato arrestato ed è stato accompagnato in un carcere tedesco in attesa dell’estradizione in Italia.