Red 22:23 Antidroga: tre arresti a Olbia Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile del locale Reparto Territoriale hanno proseguito nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando tre giovani per detenzione ai fini di spaccio



OLBIA – Ieri (lunedì), i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno proseguito nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, arrestando tre giovani per detenzione ai fini di spaccio. La prima operazione è avvenuta durante la mattina, quando i militari della Sezione Operativa hanno arrestato in flagranza un 29enne mentre, nella zona di via Barcellona, cedeva 14,5grammi di marijuana in un involucro a un 50enne.



La perquisizione nel domicilio del ragazzo, già noto alle Forze dell'ordine, ha permesso di rinvenire altri 100grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Oggi, per il 29enne è stato convalidato l’arresto, mentre all’acquirente è stata contestata una sanzione amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti.



Una seconda operazione, condotta dai militari della Sezione Radiomobile, è stata messa a punto in tarda serata, quando in un servizio ordinario di controllo del territorio, i Carabinieri hanno tratto in arresto due ragazzi cagliaritani, entrambi incensurati. Il controllo è avvenuto in Via Isola Bianca, quando i due (un 20enne e un 22enne) erano in macchina con a bordo 610grammi di marijuana e un coltello a serramanico del tipo “Stainless”. I Carabinieri di Cagliari hanno trovato a casa del 20enne altri 21 grammi di marijuana, suddivisi in cinque sacchetti di plastica di diverso peso. Anche in questo caso, i militari hanno proceduto al sequestro. I due giovani, in attesa della convalida prevista per domani, mercoledì 2 dicembre, sono stati rimessi in libertà.