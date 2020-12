Red 15:25 «Metano in Sardegna, subito un Piano regolatore» «Subito un Piano regolatore per la distribuzione», chiede il deputato sardo di Fratelli d´Italia Salvatore Deidda, che ha presentato un´interrogazione parlamentare sull´argomento



Commenti CAGLIARI - «Ho presentato un’interrogazione al Governo ed al ministro competente per sollecitare la mancanza di un Piano regolatore volto a garantire la distribuzione di metano sull’intera Isola. Da quel che risulta, infatti, ascoltando le varie associazioni intervenute sulla metanizzazione, esiste già un percorso infrastrutturale pronto per servire la Sardegna con il metano, manca però un quadro normativo che consenta di definire il servizio di trasporto su gomma. Per tali motivi, chiedo al Governo di intervenire immediatamente attuando un’adeguata regolamentazione del mercato sardo al fine di consentire il trasporto su gomma ed equiparare il prezzo finale del metano a quello del resto della Nazione, ma anche di provvedere ad un piano di ristori per gli investimenti fatti dagli operatori incaricati di realizzare le infrastrutture necessarie», è quanto chiede in un'interrogazione parlamentare il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda.