Red 19:18 «Alghero tagliata fuori» «La Regione faccia un passo indietro», chiede la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana a proposito dei finanziamenti relativi alla Legge 7, che non vede "considerati" (tra gli altri) il Cap d´Any ed Emozioni di primavera







«Un criterio fortemente discriminatorio e fallimentare, che si è tradotto inoltre nella mortificazione del lavoro di tanti professionisti», commenta la deputata algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, che da algherese, parla in particolare delle manifestazioni della sua città



«Tra gli eventi di grande interesse turistico, dello spettacolo e della cultura sono stati tagliati fuori da questo scellerato meccanismo il “Cap d’Any” e il Parco di Porto Conte con “Emozioni di primavera”. Mi spiace constatare – conclude la parlamentare pentastellata - che anche in momento così delicato non ci sia stata una strategia mirata da parte di questa Giunta regionale, per sostenere oltretutto chi crede davvero che la cultura sia l’unica salvezza».



