Red 12:51 Ad Alghero, un pancale di solidarietà Il Comitato di quartiere Alghero sud ha organizzato un evento natalizio: «Il quartiere si mobilita per questa emergenza Covid-19 e vuole regalare un pensiero per chi lavora nella sanità e nelle case di riposo»







«Si vuole “regalare un sorriso” e dire “grazie” a chi, ormai da tanti mesi, si prodiga per la popolazione all'interno degli ospedali e dei centri per anziani. Un gesto semplice, ma di grande solidarietà. Grazie a chi vorrà contribuire», dichiarano dalla sede di Alghero sud.



In ogni punto vendita aderente all'evento, verrà dedicato uno spazio per depositare i doni di Natale. Chiunque può donare uno o più regali, che saranno recapitati a cura dei supermercati e delle attività commerciali che partecipano all'evento solidale. Commenti ALGHERO - «Il quartiere si mobilita per questa emergenza Covid-19 e vuole regalare un pensiero per chi lavora nella sanità e nelle case di riposo». Così, i rappresentanti del Comitato di quartiere Alghero sud spiegano l'organizzazione dell'evento natalizio “Un pancale di solidarietà”.«Si vuole “regalare un sorriso” e dire “grazie” a chi, ormai da tanti mesi, si prodiga per la popolazione all'interno degli ospedali e dei centri per anziani. Un gesto semplice, ma di grande solidarietà. Grazie a chi vorrà contribuire», dichiarano dalla sede di Alghero sud.In ogni punto vendita aderente all'evento, verrà dedicato uno spazio per depositare i doni di Natale. Chiunque può donare uno o più regali, che saranno recapitati a cura dei supermercati e delle attività commerciali che partecipano all'evento solidale.