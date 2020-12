A.B. 19:11 Torres: arriva anche Ponsat L’attaccante torinese Giuseppe Ponsat, classe 1995, si è già unito al gruppo rossoblu e si mette già a disposizione per la prossima gara







Le prime esperienze in D sono con la maglia della Novese, squadra con cui disputa, fino al 2015, due campionati, nei quali segna 13gol in 58partite. Nel 2016, suo ultimo anno da “under”, con la maglia della Correggese si mette ancora in luce segnando 17reti in 26presenze e vincendo i play-off. Attaccante tecnico, con le caratteristiche di seconda punta, abile nel dribbling, Giuseppe Ponsat viene chiamato tra i professionisti in Lega Pro, prima a Forlì (6gol), e poi a Monza (2), dove ha avuto come compagno di squadra Maicol Origlio, oggi in rossoblu



«Perché ho scelto di venire qui? Perché tutti mi hanno parlato benissimo della Torres, so che qui ci sono una piazza e una società ambiziose. Ricordo bene, da ex avversario, la gara dello scorso anno al “Vanni Sanna”, sotto la pioggia, e sono felice di poter vestire questa maglia importante. Le cose non sono iniziate nel migliore dei modi in termini di risultati, ma il campionato è molto lungo e sono certo che potremo fare bene lavorando tutti con lo stesso obiettivo». Nei giorni scorsi, la Torres ha perfezionato l’uscita di Danilo Ruzzittu e Stefano Sarritzu.



