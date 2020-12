A.B. 20:27 A San Vero Milis gli Italiani di kite wave Il sindaco Luigi Tedeschi annuncia il Campionato italiano 2020 di kite wave della Classe Kiteboarding Italia. Il “waiting period” per il Sardinia wave challenge, in programma a Capo Mannu, è tutto il mese di dicembre







SAN VERO MILIS - «E' con vero piacere che abbiamo raccolto l'opportunità di patrocinare e supportare il Campionato italiano 2020 di kite wave della Classe Kiteboarding Italia. Un'occasione per ribadire l'importanza dei nostri spot acquatici e portare avanti una delle linee di sviluppo del paese del nostro programma, che coinvolge lo sport, il turismo e gli operatori locali».A dichiararlo è il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi, che annuncia così la manifestazione tricolore. Il "waiting period" per il Sardinia wave challenge è tutto il mese di dicembre.L'appuntamento è a Capo Mannu. «Non ci resta che aspettare il vento giusto per la competizione e ringraziare gli organizzatori: Federazione italiana vela, Asd Eolo di Torregrande, la Chia wind club Asd, oltre al coordinamento del race director Sergio Cantagalli», chiosa il primo cittadino.