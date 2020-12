Red 14:11 Scoperti 480mila euro nascosti al Fisco I finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali del capoluogo regionali, entrambe operanti nel campo pubblicitario



CAGLIARI – I finanzieri della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso due controlli nei confronti di altrettante realtà commerciali del capoluogo regionali, entrambe operanti nel campo pubblicitario. I contribuenti destinatari delle attività ispettive sono stati individuati analizzando le informazioni acquisite nell’ambito del controllo economico del territorio e analizzando le cosiddette “segnalazioni per operazioni sospette” (cluster di informazioni destinate a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario e bancario per finalità di riciclaggio), dati poi approfonditi con la consultazione delle banche dati in uso al Corpo.



Nel primo dei due casi analizzati, proprio i riscontri su alcune movimentazioni finanziarie anomale, hanno evidenziato la mancata corrispondenza con la relativa documentazione fiscale dell’impresa. Gli approfondimenti effettuati con l’analisi della documentazione bancaria e di quella contabile obbligatoria ai fini fiscali, consentivano di rilevare che l’impresa, a fronte di prestazioni di servizi inerenti il proprio core business aziendale e regolarmente fatturate, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali (assumendo quindi la qualifica di evasore totale per gli anni dal 2016 al 2018), occultando ricavi per complessivi 227.727euro e un’Iva per 50mila euro.



Nella seconda azienda ispezionata, anch'essa ritenuta evasore totale alla luce della mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni dal 2016 al 2020, sono emersi indici di anomalia rappresentati dal fatto che, nonostante non venisse dichiarato alcun reddito, risultava l’effettuazione di servizi con conseguenti ricavi per 522.703euro, dai quali, il riconoscimento di costi sostenuti per 269mila euro, portava alla constatazione di ricavi effettivi e non dichiarati per 253.197euro.