Cor 16:40 Covid, calano i positivi +168, i decessi sono sette

Per l´Iss però la Sardegna è ad «alto rischio» Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 168 nuovi casi. Nell´ultimo monitoraggio condotto dall´Istituto superiore di sanità però, l´indice di trasmissione del virus risale a 0,7







In totale sono stati eseguiti 417.034 tamponi con un incremento di 3.162 test. Sono invece 586 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (nove in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 61 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.343.



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 9.957 (+228) pazienti guariti, più altri 128 guariti clinicamente. Sul territorio, di 25.645 casi positivi complessivamente accertati, 5.602 (+45) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.097 (+42) nel Sud Sardegna, 2.075 (+34) a Oristano, 4.713 (+7) a Nuoro, 9.158 (+40) a Sassari.



Nonostante la diminuzione giornaliera dei contagi, l'indice di trasmissione del virus risale in Sardegna. Nell'ultimo monitoraggio condotto dall'Istituto superiore di sanità è 0,7, mentre il precedente, della scorsa settimana, era 0,6. In Sardegna i focolai continuano con un trend in ascesa e l'impatto sulle strutture ospedaliere resta elevato. Motivo per cui insieme alla Puglia, l'Isola è stata classificata a «rischio alto» per tre settimane consecutive, questo potrebbe prevedere specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale. Commenti CAGLIARI – Sono 25.645 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 168 nuovi casi. Si registrano anche 7 decessi (570 in tutto), quattro donne e tre uomini tra 74 e 97 anni. Le vittime: quattro residenti della provincia di Sassari, due della Città Metropolitana di Cagliari e una del Sud Sardegna.In totale sono stati eseguiti 417.034 tamponi con un incremento di 3.162 test. Sono invece 586 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (nove in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 61 (-3) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.343.Il dato progressivo dei casi positivi comprende 9.957 (+228) pazienti guariti, più altri 128 guariti clinicamente. Sul territorio, di 25.645 casi positivi complessivamente accertati, 5.602 (+45) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.097 (+42) nel Sud Sardegna, 2.075 (+34) a Oristano, 4.713 (+7) a Nuoro, 9.158 (+40) a Sassari.Nonostante la diminuzione giornaliera dei contagi, l'indice di trasmissione del virus risale in Sardegna. Nell'ultimo monitoraggio condotto dall'Istituto superiore di sanità è 0,7, mentre il precedente, della scorsa settimana, era 0,6. In Sardegna i focolai continuano con un trend in ascesa e l'impatto sulle strutture ospedaliere resta elevato. Motivo per cui insieme alla Puglia, l'Isola è stata classificata a «rischio alto» per tre settimane consecutive, questo potrebbe prevedere specifiche misure da adottare a livello provinciale e regionale.