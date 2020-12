Red 19:45 Tentò di uccidere la compagna: algherese in manette Il 42enne Gianluca Delrio dovrà scontare la pena di sette anni di reclusione per il tentato omicidio della sua compagna cubana commesso nel luglio 2017: la donna venne spinta dalla finestra della loro abitazione



ALGHERO – Questa mattina (giovedì), i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno eseguito l'ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Sassari, nei confronti del 42enne algherese Gianluca Delrio, residente nel capoluogo turritano, già noto alle Forze dell'ordine. L’uomo dovrà scontare la pena di sette anni di reclusione per il tentato omicidio della sua compagna cubana commesso nel luglio 2017: la donna venne spinta dalla finestra della loro abitazione. Il 42enne è stato accompagnato nella Casa circondariale di Sassari–Bancali.