Un gatto nel motore: lo salvano i Vigili del fuoco

ALGHERO – Curiosa disavventura ad Alghero. Ieri (domenica), verso le 18.30, un cittadino ha allertato i Vigili del fuoco per una situazione inconsueta: dal vano motore della sua autovettura, parcheggiata in Via Manzoni, si sentiva miagolare. Si, incastrato, c'era proprio un gattino. Pronto l'intervento degli uomini del Distaccamento di Via Napoli che, in meno di mezz'ora, hanno estratto l'animale, ovviamente spaventato, ma sano e salvo, e hanno reso utilizzabile l'auto.