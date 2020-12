Red 12:08 28enne arrestato a Olbia: l´Albania chiede l´estradizione Gli agenti del Commissariato di Olbia ha eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nei confronti di un 28enne albanese. A suo carico, pende una richiesta di estradizione formulata dalle Autorità albanesi per gravi reati lì commessi, prima di stabilirsi in Sardegna



OLBIA - Negli scorsi giorni, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Olbia ha eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nei confronti di un 28enne albanese. A suo carico, pende una richiesta di estradizione formulata dalle Autorità albanesi per gravi reati lì commessi, prima di stabilirsi in Sardegna.



Il Ministero di Grazia e giustizia italiano, avendo sentore che l'uomo potesse rendersi irreperibile per sottrarsi al rientro in Patria, ne ha chiesto e ottenuto dall’Autorità giudiziaria sassarese il provvedimento restrittivo. L'albanese, da anni dimorante a Olbia, era già noto alle Forze dell'ordine poiché è stato più volte segnalato all’Autorità giudiziaria per reati commessi anche in territorio italiano.



Il 28enne, per eludere i controlli delle Forze dell’ordine, era solito cambiare abitazione; tuttavia, grazie alle indagini del caso, è stato possibile localizzarlo in un appartamento del centro storico dove aveva stabilito la sua temporanea dimora. Il giovane balcanico, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere sassarese di Bancali dove, in collaborazione con le Autorità albanesi, sarà quanto prima estradato verso il suo Paese di origine, per messo a disposizione delle competenti Autorità.