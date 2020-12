Red 22:27 Nella notte con un grimaldello: denunciato 59enne Nel fine settimana, a Thiesi, alle 2.30, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno denunciato in stato di libertà un 59enne sorsese, già noto alle Forze dell´ordine, in quanto nella sua autovettura deteneva dei grimaldelli e altri attrezzi utili allo scasso, che sono stati sequestrati



THIESI - Nel fine settimana, a Thiesi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bonorva hanno denunciato in stato di libertà un 59enne sorsese, già noto alle Forze dell'ordine, in quanto nella sua autovettura deteneva dei grimaldelli e altri attrezzi utili allo scasso, che sono stati sequestrati. La denuncia è scaturita da un intervento richiesto al 112 intorno alle 2.30 da un cittadino, che ha visto due persone con atteggiamento sospetto intorno a un’abitazione.



La pattuglia, inviata sul posto, ha intercettato una Fiat Panda che, alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi. dopo un brevissimo inseguimento la vettura è stata fermata e a bordo sono stati rinvenuti gli attrezzi da scasso. Nessun segno di effrazione è stato riscontrato nella casa segnalata. L’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per aver violato l’obbligo di permanere in casa tra le 22 e le 5: