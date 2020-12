Red 11:08 Guardia finanza Cagliari: cambio al vertice Si è svolto ieri, nella caserma “Fausto Mura”, alla presenza del comandante regionale Sardegna, generale di Divisione Gioacchino Angeloni, l’avvicendamento nell’incarico di comandante provinciale di Cagliari: al generale di Brigata Patrizio Vezzoli subentra il parigrado Massimiliano Mora







Un periodo di costante, generosa, permanente e attiva guida dei finanzieri nel perseguimento degli obiettivi istituzionali assegnati al Corpo, con l’ottenimento di pregevolissimi e rilevanti risultati di servizio: dalla lotta all’evasione fiscale, anche internazionale, all'individuazione e repressione degli illeciti in materia di spesa pubblica, dal contrasto al riciclaggio all'individuazione e aggressione dei patrimoni di origine criminale, dalla lotta al fenomeno della contraffazione al contrasto al traffico, spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti. Ma anche tre anni di forte vicinanza, collaborazione e sinergia con tutti gli attori istituzionali del capoluogo regionale e della provincia: Forze dell’ordine e Autorità di governo e giudiziarie, Enti regionali, provinciali e comunali, associazioni di categoria, un network attraverso il quale il ruolo della Finanza di Cagliari ha affermato e confermato il proprio posizionamento sociale al servizio dello Stato e della collettività.



Subentra nella carica di comandante provinciale Cagliari Mora: originario di Roma, sposato, ha già una conoscenza del contesto locale, alla luce di una precedente esperienza operativa nel capoluogo regionale, a metà degli Anni Novanta, nell’allora Nucleo regionale di Polizia tributaria. Proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha ricoperto, nella sua carriera, numerosi incarichi di Comando territoriale in diverse parti d’Italia, nonché ruoli di staff e di capo di articolazioni del Comando generale, demandate al coordinamento informativo e alla cooperazione internazionale. In quest'ultimo settore, in particolare, ha maturato una consolidata esperienza professionale, anche tramite importanti incarichi all’estero come ufficiale di collegamento con l’Europol all’Aja e quale rsperto antifrode della Rappresentanza permanente d’Italia dell’Unione europea, a Bruxelles.



Il generale Massimiliano Mora, nel ringraziare la Superiore gerarchia per la fiducia accordatagli per l’assolvimento della nuova funzione, ha assicurato un attivo impegno nello svolgimento del delicato incarico e ha formulato sinceri auguri di buon lavoro al generale Patrizio Vezzoli per il nuovo incarico a Roma. Il comandante regionale, al termine del suo intervento durante l’avvicendamento, ha formulato espressioni di apprezzamento per l’opera prestata da Vezzoli e rivolto a Mora un augurio di «buon lavoro».



Nella foto: i generali di Brigata Massimiliano Mora e Patrizio Vezzoli Commenti CAGLIARI – Si è svolto ieri (lunedì), nella caserma "Fausto Mura", alla presenza del comandante regionale Sardegna, generale di Divisione Gioacchino Angeloni, l'avvicendamento nell'incarico di comandante provinciale di Cagliari: al generale di Brigata Patrizio Vezzoli subentra il parigrado Massimiliano Mora. Destinato a un nuovo incarico a Roma, dove rivestirà il ruolo di capo di Stato maggiore del Comando Interregionale dell'Italia centrale (che gli consentirà quindi di mantenere un legame professionale con l'Isola, vista la dipendenza del Comando regionale Sardegna), Vezzoli termina tre anni intensi di lavoro al comando delle Fiamme gialle della provincia di Cagliari.

Nella foto: i generali di Brigata Massimiliano Mora e Patrizio Vezzoli