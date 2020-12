Red 14:38 Piano casa: ambientalisti in Regione Domani mattina, i rappresentanti di Legambiente Sardegna, Lipu, Fai, Italia nostra e Wwf si presenteranno nella sede del Consiglio regionale, in Via Roma, a Cagliari, per consegnare un particolare regalo di Natale



CAGLIARI – Domani, mercoledì 23 dicembre, alle 10.30, i rappresentanti di Legambiente Sardegna, Lipu, Fai, Italia nostra e Wwf si presenteranno nella sede del Consiglio regionale, in Via Roma, a Cagliari, per consegnare un particolare regalo di Natale. «Un pacco dono semiserio – spiegano gli ambientalisti - con l'intenzione di stimolare una riflessione consapevole da parte del Consiglio e una revisione profonda sull'approccio con cui la Giunta sembra intenzionata ad affrontare i temi del governo del territorio. Non è solo per la fascia dei 300metri dalla costa, infatti, che le associazioni sono preoccupate, ma per una visione distorta del futuro che isolerebbe la Sardegna rispetto alla direzione di sostenibilità dello sviluppo impressa dall'Europa».