A.B. 17:09 Porto Cervo racing chiude il 2020 con una vittoria







Nella foto (di Martino Areniello): Moricci-Garavaldi in azione Commenti PORTO CERVO - Week-end dal doppio podio per la Porto Cervo racing. In Toscana, al 29esimo “Ciocchetto event”, la scuderia gallurese ha conquistato la vittoria di classe con l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi. Sulla Renault Clio R1 della Mc racing curata dalla Ndm Tecno, i due hanno concluso la stagione agonistica con un buon risultato: 23esimo posto assoluto e successo di classe R1.«La gara è andata benissimo - ha commentato il pilota Paolo Moricci Siamo partiti tranquilli, abbiamo fatto delle regolazioni importanti tenuto conto del fondo e dell’esordio su questo tipo di macchina. Sul bagnato siamo andati molto forte, abbiamo fatto un 18esimo posto assoluto, in mezzo alle R5, macchine con molta più potenza e, dalla prima prova speciale, siamo stati sempre al comando, con un forte distacco sul secondo. Quando eravamo ampiamente avanti, purtroppo, su una prova speciale, abbiamo perso una trentina di secondi per un disguido, ho sbagliato a fare la manovra e non entrava la retromarcia. Da quel momento in poi, abbiamo deciso di portare in fondo la gara in modo tranquillo, abbiamo vinto con quasi 2' sul secondo e abbiamo fatto un 23esimo posto assoluto, una posizione di tutto rispetto visto la categoria di macchina con cui correvamo. La macchina era al top, il team con il quale abbiamo corso è stato molto professionale, ha lavorato con noi tutta la gara. Ringrazio la scuderia Porto Cervo racing e tutte le persone che ci hanno sostenuto. Abbiamo concluso in bellezza la stagione, ora cominciamo a pensare al 2021 e mi auguro che sia fiorente di gare».Dalla Toscana alla Sardegna, dove la scuderia è salita sul secondo gradino del podio di classe N oltre 2000 con Mario Murgia, nel primo “Formula Challenge Pista del Corallo”. Murgia, su Mitsubishi Lancer Evo X, ha concluso al 14esimo posto assoluto e al quarto di gruppo N. «Ho partecipato al Challenge soprattutto per divertirmi - ha dichiarato il pilota - Non avevo grandi aspettative in quanto volevo provare la vettura sulla pista di Alghero. Se tutto andrà bene, nel 2021 parteciperò a diverse Cronoscalate anche nella Penisola».Nella foto (di Martino Areniello): Moricci-Garavaldi in azione