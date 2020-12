Red 16:21 Covid-19: nove morti e 331 nuovi casi in Sardegna Le vittime sono sei uomini e tre donne, di età compresa tra i 42 e gli 87 anni, sette residenti nella provincia del Sud Sardegna, tranne una nella Città metropolitana di Cagliari e una nella provincia di Sassari. 244 nuovi guariti



CAGLIARI - Sono 29.467 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, sono stati rilevati 331 nuovi casi. Si registrano anche nove decessi (698 da marzo). Le vittime sono sei uomini e tre donne, di età compresa tra i 42 e gli 87 anni, sette residenti nella provincia del Sud Sardegna, tranne una nella Città metropolitana di Cagliari e una nella provincia di Sassari.



In totale sono stati eseguiti 462.857 tamponi, con un incremento di 4.115 test. Sono invece 498 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (ventuno in meno rispetto al dato di ieri), mentre scende a quarantuno il numero dei pazienti in Terapia intensiva (- tre). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.476 (+ settanta).



Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.435 pazienti guariti (+244), più altri 319 guariti clinicamente (+ trentadue). Sul territorio, dei 29.467 casi positivi complessivamente accertati, 6.558 sono stati rilevati nella Città metropolitana di Cagliari (+ ottantotto), 4.747 nel Sud Sardegna (+ settantacinque), 2.287 a Oristano, 5.910 a Nuoro (+103) e 9.965 a Sassari (+ sessantacinque).