Concessione impianti sportivi: Pirisi suona la sveglia

Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi Commenti ALGHERO - «Si inizia ad intravvedere un po’ di luce sulle concessioni degli impianti sportivi in città. Dopo più di un anno e mezzo di amministrazione e con bandi pubblici di concessione già espletati da tempo, preparati dalla precedente Amministrazione con le nuove normative, tra l’altro contestate dall’allora Opposizione, oggi Maggioranza, si sta procedendo alla stipula dei contratti».Inizia così il commento del capogruppo del Partito democratico nel Consiglio comunale di Alghero Mimmo Pirisi alla notizia dei primi quattro impianti sportivi comunali dati in gestione a società sportive locali [LEGGI] . «Finalmente si mette ordine in un settore complicato, dove spesso si agiva senza un minimo di coordinamento. Ci auguriamo che questo nuovo ciclo di gestioni possa finalmente garantire un servizio adeguato alla cittadinanza e un miglioramento delle strutture stesse che rimangono sempre un bene pubblico da mantenere e salvaguardare», conclude Pirisi.Nella foto: il consigliere comunale Mimmo Pirisi