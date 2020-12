Red 19:09 Oristano: calendario rifiuti per le feste Il Settore Ambiente del Comune ha reso noto il programma relativo al ritiro dei rifiuti da domani, giovedì 31 dicembre 2020, a sabato 2 gennaio 2021



ORISTANO – Il Settore Ambiente del Comune di Oristano ha reso noto il programma relativo al ritiro dei rifiuti da domani, giovedì 31 dicembre 2020, a sabato 2 gennaio 2021. Domani, verrà anticipato il ritiro del Secco "zona 4", Plastica e lattine "zona 5", Carta "zona 5", Vetro "zona 6", Panni (per chi è iscritto nell'elenco della raccolta straordinaria) "zone 3" e "6". Il servizio, essendo straordinario, avrà inizio dalle 10, ma la spazzatura deve comunque essere esposta dalla sera prima, nelle consuete modalità. Il giorno di Capodanno, non verrà effettuato nessun servizio, Per quanto riguarda la frazione dell'umido, il ritiro, previsto normalmente di venerdì, sarà posticipato a sabato, per le "zone 1", "2" e "3".