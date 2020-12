Red 20:11 Contributi studio: domande prorogate Gli interessati ai contributi per il “Diritto allo studio 2020” potranno presentare l´istanza, esclusivamente on-line, entro il 15 gennaio 2021, tramite la piattaforma dedicata nel sito internet istituzionale del Comune di Cagliari







Sarà poi cura dell'Ufficio Pubblica istruzione del Comune escludere dai candidati alla borsa regionale, gli studenti che risulteranno beneficiari dell'analogo contributo nazionale. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/6776436 o inviare una e-mail all'indirizzo web pubblicaistruzione@comune.cagliari.it. Commenti CAGLIARI - Prorogati al 15 gennaio 2021 i termini di scadenza per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento di un contributo per il “Diritto allo studio 2020” che consiste nei due interventi della borsa di studio regionale (anno scolastico 2019/20) e del “Buono libri (anno scolastico 2020/21). Le domande dovranno essere compilate e inviate esclusivamente in via telamatica tramite la piattaforma dedicata nel sito internet istituzionale del Comune di Cagliari. Non è ammessa altra forma di compilazione e invio della domanda.Le indicazioni operative della Regione autonoma della Sardegna stabiliscono che i beneficiari della borsa di studio nazionale non possano beneficiare anche della borsa di studio regionale. Ma non essendo ancora noti i nominativi dei beneficiari della borsa nazionale, in deroga a quanto stabilito, gli studenti che hanno già presentato domanda per questo contributo, potranno comunque procedere all'invio dell'istanza per la borsa regionale.Sarà poi cura dell'Ufficio Pubblica istruzione del Comune escludere dai candidati alla borsa regionale, gli studenti che risulteranno beneficiari dell'analogo contributo nazionale. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 070/6776436 o inviare una e-mail all'indirizzo web pubblicaistruzione@comune.cagliari.it.