Red 23:11 Borore: completata la riparazione dell´acquedotto In fase di riavvio il servizio idrico anche a Sedilo, Dualchi e Noragugume. Riparata la spaccatura di un tratto della condotta adduttrice che collega le sorgenti di Bau Pirastu ai serbatoi dei quattro centri abitati



BORORE - Le squadre del pronto intervento di Abbanoa hanno concluso la riparazione dell’acquedotto al servizio di Borore, Sedilo, Dualchi e Noragugume. Il guasto è stato individuato nel territorio comunale di Borore, dove è stata riscontrata la spaccatura di un tratto della condotta adduttrice che collega le sorgenti di Bau Pirastu ai serbatoi dei quattro centri abitati.



Le proibitive condizioni meteo degli ultimi giorni hanno notevolmente complicato i lavori di riparazione. Parecchi terreni erano allagati dalla pioggia ed era impossibile distinguere l’esatto punto in cui si era verificata la rottura. Gli scavi erano costantemente allagati ed è stato necessario procedere al completo svuotamento del punto interessato per consentire ai tecnici di eseguire l’intervento di riparazione.



Verso le 16, l’intervento è stato concluso. Successivamente, i tecnici del gestore idrico hanno proceduto con le manovre di riavvio dell’acquedotto: operazioni che vengono eseguite con molta gradualità per evitare pericolosi sbalzi di pressione che potrebbero causare ulteriori rotture. In serata, salvo imprevisti, si procederà al riavvio del servizio all’utenza con il riempimento dei serbatoi comunali. Fino al completo ristabilirsi del servizio, Abbanoa garantirà l’approvvigionamento tramite autobotti.