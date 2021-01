Red 13:18 Operazione Antifrode: sequestri ad Alghero Sequestrati in un negozio 300 articoli elettrici privi di marcatura “Ce” o con marcatura non conforme; 350 mascherine FFp2 e chirurgiche prive del certificato di conformità; 20mila filtri per tabacchi privi della necessaria autorizzazione per la detenzione e la vendita



ALGHERO – Operazione antifrode ad Alghero. In applicazione del Protocollo d’intesa siglato il 9 ottobre 2020 dall’Agenzia Dogane e Monopoli–Dt VI Toscana, Sardegna e Umbria e dal Comune di Alghero, finalizzato all’accertamento di violazioni in materia di diritti di proprietà intellettuale e in materia di sicurezza dei prodotti, i funzionari Adm di Sassari, in servizio nella Sezione operativa territoriale di Alghero, con l’ufficiale e gli agenti del Nucleo Tutela del consumatore del Comando di Polizia locale di Alghero, sono intervenuti in un negozio, con il sequestro amministrativo di diverse tipologie di merci che a vario titolo violavano le normative in materia di sicurezza dei prodotti.



Sequestrati 300 articoli elettrici privi di marcatura “Ce” o con marcatura non conforme; 350 mascherine FFp2 e chirurgiche prive del certificato di conformità; 20mila filtri per tabacchi privi della necessaria autorizzazione per la detenzione e la vendita. Per queste violazioni è prevista una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 a un massimo di 25.823euro per i prodotti non conformi agli standard di sicurezza, mentre per i prodotti con marcatura Ce non conforme o assente è stata fatta la segnalazione all’Autorità giudiziaria per ipotesi di frode in commercio e per uso di prodotti industriali con segni falsi o contraffatti.