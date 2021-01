Red 14:06 «Conoci chieda lo stato di calamità naturale» Maltempo: 250ettari allagati tra Alghero e Olmedo. L´allarme è stato lanciato dalla Coldiretti nord Sardegna, che invita il sindaco di Alghero a chiedere alla Regione autonoma della Sardegna lo stato di calamità naturale. L´associazione agricola si lamenta anche per «la beffa delle assicurazioni»







Le zone più colpite sono Guardia Grande, Sa Segada, Santa Maria la Palma e Maristella, dove si trovano campi coltivati (cavolfiori, cavolo rosso, patate, finocchi, carciofi, fave, grano ed erbai). Compromessi anche diversi campi di fragole. In pericolo alcuni vigneti, che possono subire dei danni a seguito degli allagamenti per asfissia radicale. «Le precipitazioni straordinarie di questi giorni, che si aggiungono ad altre ondate di piogge straordinarie e a mesi di piogge – afferma il direttore di Coldiretti nord Sardegna Ermanno Mazzetti – stanno mettendo in ginocchio centinaia di agricoltori. I campi saturi di acqua sono da giorni allagati e stanno mettendo in pericolo diverse colture». Oltre il danno la beffa, perché molti agricoltori, vista la lentezza nel rimborso delle assicurazione, non riescono a sostenerne le spese e hanno dovuto rinunciare a questo importante paracadute.



