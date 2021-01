Red 15:19 Autobus: stalli temporanei a Nuoro Da giovedì mattina e fino al termine dell´emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune ha istituito due nuovi stalli temporanea in Viale Sardegna e nell´area mercatale Sa Terra mala



Commenti NUORO – Da domani, giovedì 7 gennaio, alle 7.30, e fino al termine dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Comune di Nuoro, tramite ordinanza dirigenziale, ha istituito due stalli temporanei per la fermata degli autobus. Il primo, in Viale Sardegna, nel tratto da Via Toscana a Via Lucania, sul lato destro secondo la direzione di marcia (Divieto di fermata eccetto bus). Il secondo, nell'area mercatale Sa Terra mala, sarà consentita la sosta degli autobus per la riserva delle emergenze del trasporto studenti dai paesi vicini.