Red 21:17 Nuraghe Sant´Imbenia sommerso: intervento della Protezione civile A causa delle forti piogge di questi giorni, si è completamente allagato l´interno di alcune capanne del Nuraghe Sant´Imbenia. Sul posto i volontari della Misericordia di Alghero, che con i propri mezzi meccanici hanno provveduto a liberare dall´acqua le capanne interessate dagli allagamenti



ALGHERO – Il maltempo non dà tregua al territorio algherese. A causa delle forti piogge di questi giorni, si è completamente allagato l'interno di alcune capanne del Nuraghe Sant'Imbenia.



Immediato l’intervento della Protezione civile, allertata dopo un sopralluogo di controllo nelle aree archeologiche della villa romana e del villaggio di Sant'Imbenia, da parte della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la province di Sassari-Nuoro, con la funzionaria Gabriella Gaseperetti, e con gli assessori comunali alla Cultura Marco Di Gangi e all’Ambiente Andrea Montis. Con loro, il restauratore Antonio Chessa e il funzionario dell’Ufficio Cultura del Comune di Alghero Pietro Alfonso.



«Gli interventi della Protezione civile, ai cui va un plauso per la tempestività con cui ha effettuato l’intervento, sono stati determinanti in quanto sono svolti con immediatezza proprio ai fini di preservare l'importante sito archeologico», sottolinea Di Gangi. Sul posto i volontari della Misericordia di Alghero, che con i propri mezzi meccanici hanno provveduto a liberare dall'acqua le capanne interessate dagli allagamenti.