Liceo Azuni: è ancora Open day

Il collegamento per scoprire “in diretta” gli indirizzi di studio e le strutture della scuola nelle sedi di Via Rolando e Via De Carolis potrà avvenire entrando nel sito internet del Liceo e cliccando sulla scritta “Incontra i docenti” sotto il logo “Azuni Open DIDay”. A disposizione di genitori e studenti ci saranno cinque link : uno per il corso tradizionale del Liceo Classico e il percorso biomedico nel triennio, uno per il percorso logico-filosofico del Liceo Classico, uno per il Liceo Musicale, uno per il Liceo Coreutico e uno per il dipartimento di sostegno sulle attività per l’accoglienza e l’inclusione degli allievi con specifiche esigenze didattiche. Cliccando su ogni link, si potrà accedere a un’aula virtuale da dove uno o più docenti descriveranno l’offerta formativa del corso selezionato anche con l’ausilio di foto, filmati e grafici. I link saranno attivi nel sito dell’istituto nei tre giorni degli incontri e i collegamenti saranno interattivi per poter dialogare con gli insegnanti, fare osservazioni e porre domande.



Per avere già un’idea completa dell’offerta formativa in preparazione all’incontro on-line con i docenti, sempre nel sito della scuola, accanto a quello dedicato all’Open DIDay, è attivo uno spazio dal titolo “Conoscere l’Azuni” dal quale, cliccando sulla scritta “Un tour nell’Istituto”, si accede alla consultazione del materiale informativo multimediale sui vari corsi. Si potranno così scoprire piani di studio, attività e obiettivi del corso tradizionale del Liceo Classico, del percorso logico-filosofico con il potenziamento delle aree di filosofia e matematica e del percorso biomedico nel triennio, l’unico nel nord Sardegna, che approfondisce lo studio delle scienze e prepara alle professioni sanitarie grazie agli incontri formativi e didattici con medici, specialisti e docenti universitari del sistema sanitario regionale e alle attività laboratoriali nelle strutture ospedaliere.



SASSARI - Dopo i primi tre giorni a metà dicembre 2020, secondo appuntamento con l'"Open DIDay" del Liceo Azuni di Sassari. Da giovedì 14 a sabato 16 gennaio, dalle 16.30 alle 19, a poco più di una settimana dalla scadenza delle iscrizioni, l'istituto presenta ancora una volta alle famiglie e ai futuri allievi l'offerta formativa dei suoi corsi. Il nome dato all'orientamento in rete richiama la modalità a distanza scelta per garantire la totale sicurezza sanitaria senza però rinunciare a un'informazione completa, disponibile per due volte in un mese per soddisfare tutte le richieste degli utenti e dare loro l'opportunità di riflettere sulle proprie scelte.