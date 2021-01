Red 15:11 Denuncia a Macomer: in tre nei guai I Carabinieri della Stazione di Bortigali, concluse le indagini del caso, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano, per truffa in concorso, un 33enne, un 59enne e un 53enne



MACOMER – I Carabinieri della Stazione di Bortigali, concluse le indagini del caso, scattate dopo una denuncia, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano, per truffa in concorso, un 33enne, un 59enne e un 53enne, tutti di Macomer che, con raggiri, hanno danneggiato economicamente una persona. I tre hanno cercato di ottenere impropriamente guadagni a seguito della cessione (a titolo gratuito) di un’autovettura. Alla formalizzazione del passaggio di proprietà voluto dal cedente, poiché aveva appurato che da tempo non era stato ancora effettuato, benché fosse stato pattuito, i nuovi possessori hanno anche avanzato richieste di denaro per dei lavori effettuati sull’automezzo.