Open day per il Liceo Manno

11/1/2021 Open day all´Alberghiero di Alghero In concomitanza con le iscrizioni, effettuabili on-line fino a lunedì 25 gennaio, sarà possibile visitare la scuola in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 20, nella sede centrale in Piazza Sulis, previo appuntamento telefonico o per e-mail