Da marzo decolla l´Olbia-Mosca

I cittadini Italiani che vorranno recarsi nella Federazione Russa, dovranno avere un permesso di soggiorno in Russia o presentare documentazione relativa a viaggio per motivi di lavoro, salute o familiari. Sui sopraindicati voli infatti, inizialmente saranno ammessi solo le categorie di passeggeri autorizzati a viaggiare secondo le vigenti limitazioni dovute alla pandemia in atto. Per tali motivi dovrà essere rilasciato un appropriato visto di ingresso. Non saranno considerati validi i visti turistici.



Commenti OLBIA - Mosca-Olbia-Mosca nella giornata di sabato dal 6 marzo al 22 maggio; sabato e martedì dal 29 maggio al 9 ottobre. S7 Airlines, a seguito dell'autorizzazione avuta da "Rosaviazia", ha aperto le vendite dei voli speciali settimanali da e per Mosca. Da Mosca verso l'Italia, sono autorizzati al volo tutti i cittadini italiani, cittadini appartenenti a paesi della Comunità Europea, e cittadini di paesi Schengen o con permessi di soggiorno. Sono altresì autorizzati all'ingresso in Italia, tutto il personale diplomatico o dipendenti dei consolati o delle Ambasciate.