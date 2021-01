video Cor 11:30 «Montagne di plastica sotto la sabbia» Quello di Lello Monti, storico operatore balneare algherese, è insieme un grido di dolore per le condizioni in cui versano i litorali ed un urlo di aiuto. Chiede maggiore attenzione e impegno. Le sue parole



Baia dei Venti, rinomato stabilimento balneare algherese, sono all'opera per recuperare i rifiuti più ingombranti ed evitare che la gran mole di plastica spiaggiata finisca inghiottita sotto la sabbia.



«Sarebbe un vero e proprio disastro se tutta la plastica presente non venisse raccolta con puntualità» dice Lello Monti dall'alto della sua esperienza. Così, armato di rastrello, setaccia tutto il sistema dunale divorato dall'impeto delle onde a caccia dei rifiuti più dannosi: ferro e micro-plastiche in quantità enorme. Ma non basta, servirebbe il supporto dei mezzi comunali, ancora fermi.



Quello dell'esperto operatore balneare algherese, è insieme un grido di dolore per le condizioni in cui versano i litorali ed un urlo di aiuto. Chiede maggiore attenzione e più impegno all'amministrazione, perchè solo con operazioni di pulizia continue e interventi programmati durante l'intero corso dell'anno si può garantire tutela e pulizia.