Sant’Antioco: nuova direttrice per il Polo archeologico

Commenti SANT'ANTIOCO - La Giunta comunale di Sant'Antioco ha nominato la nuova direttrice del vasto Polo archeologico antiochense: è l'archeologa Sara Muscuso, funzionaria comunale (attualmente è responsabile del Settore Servizi per il cittadino). Succede ar Piero Bartoloni, protagonista e promotore della ricerca scientifica nel territorio comunale da oltre un cinquantennio, nonché responsabile scientifico del Museo, a partire dalla sua inaugurazione avvenuta nel 2006, e fautore di numerose iniziative di portata nazionale e internazionale come la Summer school in Archeologia fenicia e punica.«Il professor Piero Bartoloni, massimo esperto di archeologia fenicia e punica – commenta il sindaco Ignazio Locci – continuerà a prestare la sua meritevole opera per la nostra città, a titolo gratuito, in qualità di direttore onorario. Per noi è un vanto poter continuare a fare affidamento sulla sua indiscutibile professionalità».La nuova direttrice, che da anni svolge specifiche mansioni di coordinamento nel Polo archeologico di Sant'Antioco, e in particolare nel suo fiore all'occhiello, il Mab Museo archeologico "Ferruccio Barreca", svolgerà il suo incarico nell'ambito delle sue funzioni di dipendente (categoria D) in forza al Comune di Sant'Antioco.