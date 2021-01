Covid, sempre più positivi a Sassari +28

14/1/2021 Triplicano i positivi ad Alghero: sono 156 Dopo settimane d´inspiegabile silenzio, arriva il dato delle persone attualmente risultate positive nella città di Alghero: è triplicato. L´annuncio del sindaco Conoci su dati ufficiali Ats

18:54 «Mulas impari l’italiano prima di parlare» S´infiamma la polemica sui vaccini sommistrati prima ad alcuni operatori algheresi piuttosto che nella città di Sassari, la più colpita dalla panemia. Desirè Manca (M5s), replica al presidente della Commissione comunale sulla Sanità di Alghero Christian Mulas (FdI)

14/1/2021 Focolaio in Clinica medica: 18 positivi La maggior parte dei pazienti sarebbero già stati trasferiti in reparti Covid. Sono i numeri, parziali in quanto si attendono nuovi esiti, del nuovo focolaio scoppiato nell´Aou di Sassari

14/1/2021 Contagi in corsia, ecco il mio calvario Di seguito la testimonianza di una paziente ricoverata presso le cliniche mediche di Sassari, al centro di un nuovo focolaio covid. Ecco il suo drammatico racconto

16:55 Covid: 13 morti in sardegna in 24 ore 260 i nuovi casi. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.891. 510 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 50 i pazienti in terapia intensiva

9:24 «L´onorevole Manca inizi a studiare» E´ polemica infuocata sulle vaccinazioni nei territori di Alghero e Sassari. Mulas (FdI) replica a Manca (M5s): «non conosce la materia, inizi a studiare»

17:03 Nominati i nuovi pediatri nel Sassarese Sono ufficiali le informazioni sulla presa di Servizio di Leonardo Murgia (terzo pediatra ad aver ricevuto l´incarico nell´ambito di Sassari) e di Paola Murgia (nell´ambulatorio di Porto Torres)

13/1/2021 «Vaccini, corsia preferenziale per Alghero» Polemiche sui vaccini nella provincia di Sassari inoculati agli operatori sanitari. La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle si scaglia contro il presidente del Consiglio, l´algherese Michele Pais

13/1/2021 Vaccini, anche la Lega difende Pais Continua a fare rumore nel mondo politico cittadino l´accusa lanciata dal consigliere regionale pentastellato sulla “differenza di trattamento” in materia di quantitativi di vaccini tra Alghero e Sassari. Ecco la risposta piccata del Direttivo cittadino della Lega Alghero, compagni di partito del presidente del Consiglio regionale Michele Pais

13/1/2021 Aou Sassari: vaccinati tutti i dipendenti In una settimana, si sono chiuse le somministrazioni per tutto il personale aziendale e ieri anche quelle per i lavoratori delle ditte esterne che lavorano in ospedale

13/1/2021 Vaccini, è lite: Mulas (FdI) contro Manca (M5s) Il presidente della Commissione Sanità del Comune di Alghero risponde all´intervento del consigliere regionale, che ha posto sull´accento sulla “differenza di trattamento” da parte della Regione nella suddivisione dei vaccini anti-Covid nei Comuni dell´Isola

13/1/2021 «Tempi certi per gli specializzandi» Il consigliere regionale del Gruppo Progressisti Francesco Agus interviene nella “querelle vaccini” chiedendo «Tempi certi sulla vaccinazione agli specializzandi impegnati in prima linea»

30/12/2020 Covid, altri 328 positivi e 5 morti 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva