Scuola: Tortolì, schiaffo alla Regione

Di fatto, il dirigente Usai punta la sua decisione sulla gerarchia delle fonti del diritto, con il Dpcm superiore all'atto amministrativo regionale. Chi torna in aula può consultare sul sito internet dell'istituto i protocolli di comportamento relativi all'aspetto sanitario. Commenti TORTOLI' – L'ordinanza del presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha deciso la chiusura delle scuole nell'Isola fino al fine gennaio. Ma non tutti sono d'accordo e puntando sui Dpcm, Tortolì andrà controcorrente.Ieri (domenica), il dirigente dell'Istituto Ipsia, agrario, nautico, alberghiero e sociosanitario Ianas Gian Battista Usai ha comunicato al prefetto di Nuoro Luca Rotondi che le lezioni verranno riprese in presenza con il 50percento degli studenti. Saranno circa 400, quindi, i ragazzi che torneranno tra i banchi di scuola, al contrario di quello che succede negli altri istituti isolani.Di fatto, il dirigente Usai punta la sua decisione sulla gerarchia delle fonti del diritto, con il Dpcm superiore all'atto amministrativo regionale. Chi torna in aula può consultare sul sito internet dell'istituto i protocolli di comportamento relativi all'aspetto sanitario.