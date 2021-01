Cor 11:45 Sassari riapre la Rete Thàmus Riaperti al pubblico i siti della rete culturale del Comune di Sassari "Thàmus": le Stanze e le Cantine del Duca, Palazzo di Città, la Fontana di Rosello e l’area archeologica di Monte d’Accoddi







Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus, sarà obbligatorio l’utilizzo di mascherina e dovrà essere garantita la distanza di un metro tra visitatori (tranne nel caso di stesso nucleo familiare convivente). L’area archeologica di Monte d’Accoddi è visitabile con ingresso a pagamento senza visita guidata. È obbligatoria la prenotazione all'indirizzo infosassari@comune.sassari.it per l’ingresso. Le visite guidate, sempre con obbligo di prenotazione, sono disponibili solo per gruppi e scolaresche (minimo 10 e massimo 20 persone). La sezione museale “Le Stanze e le Cantine del Duca” a Palazzo Ducale sarà visitabile con ingresso e visita guidata a pagamento. Visite per gruppi e scolaresche (minimo 5 e massimo 10 persone) solo su prenotazione all'indirizzo infosassari@comune.sassari.it. I biglietti possono essere acquistati al piano terra di Palazzo Ducale.



Il Palazzo di Città è visitabile con ingresso e visita guidata a pagamento per gruppi e scolaresche (minimo 5 e massimo 10 persone) solo su prenotazione all'indirizzo infosassari@comune.sassari.it. La Fontana di Rosello ha ingresso libero senza visita guidata. Per motivi di sicurezza, l'accesso è consentito da via Col di Lana. Dovrà essere garantita la distanza di 2 metri tra un visitatore e l'altro. Sarà vietata ogni forma di assembramento. Per quanto riguarda le Domus de Janas di Montalè, a causa della ristrettezza dello spazio nell'ipogeo, le visite sono temporaneamente sospese.