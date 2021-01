Red 23:27 Lesioni, minaccia e ricettazione: doppia denuncia a Gergei In due distinti interventi, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà un 45enne per i reati di lesioni personali e minaccia, e un 32enne per ricettazione



GERGEI - In due distinti interventi, i Carabinieri della Stazione di Gergei hanno deferito in stato di libertà un 45enne per i reati di lesioni personali e minaccia, e un 32enne per ricettazione. Nel primo caso, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla presentazione, i militari hanno deferito il 45enne alla Procura della Repubblica di Cagliari che, nel novembre 2020, si è reso responsabile di aggressione e minaccia ai danni di altro uomo.



L’episodio, verificatosi al culmine di un litigio sorto per motivi riconducibili a dissidi lavorativi, ha obbligato la vittima ad andare in ospedale, dove gli sono state riscontrate lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Sabato, invece, i militari sono intervenuti per il deferimento di un 32enne.



Nel corso di un'attività di controllo nell’agro, i Carabinieri hanno trovato, all’interno del suo ovile, numerosi infissi di vario tipo di dubbia provenienza e per il cui possesso lo stesso non ha fornito giustificazioni valide. Gli accertamenti hanno consentito di dimostrare che questi materiali erano il provento di un furto risalente al settembre 2019 ai danni di un’azienda locale. La refurtiva, immediatamente sottoposta a sequestro, è stata poi restituita al legittimo proprietario.