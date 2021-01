Mariangela Pala 13:19 Dad a Porto Torres: Lions a sostegno del Paglietti Ad andargli incontro con un sostegno concreto il Club Lions locale: la consegna di dieci schede di connettività con accesso internet fino a 30giga di dati, consegnate direttamente al dirigente scolastico Daniele Taras







Ad andargli incontro con un sostegno concreto il Club Lions di Porto Torres: la consegna di dieci schede di connettività con accesso internet fino a 30giga di dati, consegnate direttamente al dirigente scolastico Daniele Taras dell’Istituto Paglietti–Licei, Professionali Smat e Nautico, che a proposito del fenomeno del divario digitale, spiega: «Vogliamo mitigarne quanto più gli effetti, soprattutto nelle famiglie che vivono in difficoltà economiche».



«Siamo consapevoli della circostanza in cui gli studenti sono costretti alla didattica a distanza – prosegue Taras -- almeno fino a quando le misure di prevenzione del Governo non permetteranno di tornare a seguire pienamente in presenza e grazie anche alla collaborazione con i Lions club di Porto Torres cerchiamo di fronteggiare». Per il presidente del Lions Antonello Sanna, «La sinergia raggiunta oggi con la scuola è un passo che guarda in special modo alle situazioni familiari di maggiore disagio, che sono quelle più gravemente esposte al rischio di esclusione sociale e di povertà educativa su cui noi tutti dobbiamo convogliare le nostre attenzioni maggiori».