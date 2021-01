Red 12:37 Covid-19: sanzioni nel Nuorese I Carabinieri della locale Compagnia continuano nel loro impegno nei servizi per l’osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell´emergenza epidemiologica



NUORO - I Carabinieri della Compagnia di Nuoro, impegnati nei servizi per l’osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno contestato a quattro giovani originari del Cagliaritano, che si trovavano a Oliena per motivi turistici, sanzioni amministrative perché sorpresi a bordo di un veicolo senza l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, pur appartenendo a nuclei familiari differenti. Analoghe sanzioni amministrative sono state contestate anche dai Carabinieri della Stazione di Nuoro nei confronti di quattro nuoresi sorpresi mentre passeggiavano senza indossare le mascherine, pur appartenendo a nuclei familiari differenti. Invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nuoro hanno contestato la sanzione amministrativa a due uomini di Nuoro che si trovavano fuori dalle proprie abitazioni oltre le 22 senza comprovati motivi.