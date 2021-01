Lite tra senegalesi: doppia denuncia

19:06 Manomette il contatore: denunciato dorgalese I Carabinieri della Stazione di Dorgali hanno denunciato in stato di libertà un 47enne per il reato di furto aggravato. Infatti, dai controlli effettuati nella sua abitazione, pare abbia manomesso il contatore dell’energia elettrica per rallentarne il conteggio dei consumi

13:16 Pioggia e vento: superlavoro per i Vigili del fuoco Tantissime le richieste di soccorso pervenute alla Sala operativa del Comando di Sassari a causa della pioggia e del forte vento che ieri hanno spazzato la città, compresa una tromba d´aria che, nella tarda serata, è passata in periferia, nella zona di San Camillo

15:10 Truffe nel Nuorese: scattano le denunce I Carabinieri della Stazione di Orotelli hanno denunciato a piede libero una 22enne di Ascoli Satriano, che si era fatta pagare per un elettrodomestico mai spedito. I colleghi di Sarule hanno denunciato un 36enne per un contratto assicurativo mai attivato

12:37 Covid-19: sanzioni nel Nuorese I Carabinieri della locale Compagnia continuano nel loro impegno nei servizi per l’osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell´emergenza epidemiologica

13:39 In auto con un serramanico: denunciato cagliaritano I Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei un 36enne cagliaritano per il reato di porto abusivo di arma da taglio o oggetti atti ad offendere

22/1/2021 Minaccia di morte il convivente: denunciata I Carabinieri della Stazione di Oliena hanno denunciato in stato di libertà una 41enne dell’est Europa, perché, dopo una violenta lite, ha minacciato di morte il 56enne convivente,. I militari intervenuti hanno faticato a riportare la calma tra la coppia, in forte stato di agitazione e alterazione

22/1/2021 Rubano i mobili dell´ex hotel: indagini a Nuoro Martedì, i Carabinieri della Stazione di Nuoro sono intervenuti in località Monte Ortobene, all´ex Hotel Fratelli Sacchi, dove ignoti hanno portato via vari arredi dalla struttura in disuso. I malfattori si sono introdotti infrangendo una porta sul retro

21/1/2021 Motorino irregolare: giovane nei guai Il ciclomotore è stato sequestrato ai fini della confisca, mentre il giovane è stato deferito dai Carabinieri della Stazione di Bari Sardo per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità ed appropriazione indebita

22/1/2021 Ricettazione: denunciata 29enne Donna di Thiesi, già nota alle Forze dell´ordine, è stata denunciata per la ricettazione di un´autovettura e per le false attestazioni sulla propria identità

22/1/2021 Covid, tre sanzioni in Ogliastra Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno contestato violazioni amministrative nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica

21/1/2021 Uso personale: 25enne segnalato alla Prefettura Un 25enne di Girasole è stato trovato a Lotzorai in possesso di 8grammi di marijuana. Per questo, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese lo hanno segnalato alla Prefettura di Nuoro

22/1/2021 Nurri: Carabinieri in azione Sabato, i militari hanno segnalato un 50enne alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per usi personale, con conseguente ritiro della patente. Il giorno dopo, hanno deferito un 28enne di Mandas per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere