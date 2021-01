Cor 17:17 Nasce Hostitality Sardinia: presiede Daga Confcommercio Imprese per l’Italia - Nord Sardegna presenta l´Associazione dei Bed & Breakfast e Locazioni Turistiche. Presidente è Antonello Daga, funzionario del sistema Confcommercio da circa 20 anni







Gli obiettivi dell’Associazione sono: Ottimizzare le performances dei titolari dei B&B e dei privati che operano nell'ambito delle locazioni turistiche favorendo la loro crescita economica, attraverso un’offerta completa di servizi ed interventi innovativi e soggettivi, prediligendo soprattutto le convenzioni con soggetti terzi; Migliorare l'operatività degli Host, innalzando il livello qualitativo delle strutture ricettive esistenti e delle start up; Favorire l’incontro e lo scambio di conoscenze e competenze tra operatori e professionisti del settore, mirato al rafforzamento e consolidamento dei rapporti tra la domanda e l'offerta di questo specifico segmento del comparto extralberghiero; Favorire la cultura dell’ospitalità turistica di tipo familiare, legata alla migliore tradizione della Sardegna, promuovendo una sorta di cooperazione del sistema di accoglienza turistica.



L’assemblea dei soci ha nominato i componenti del consiglio direttivo. Presidente: dottor Antonello Daga, funzionario del sistema Confcommercio da circa 20 anni nonché operatore del settore a Castelsardo e Sassari. Vicepresidente e Coordinatore generale: dottor Giuseppe Giannoni, esperto di marketing turistico. Consigliere: Pietro Ledà d’Ittiri, addetto presso il sistema Confcommercio da 10 anni ed operatore turistico a Sassari. Nel contesto odierno, l’Associazione sta assistendo gli operatori con particolare attenzione alla normativa regionale (L. R. 16/2017). Dal 30 giugno, infatti, coloro che non hanno integrato la documentazione richiesta dalle autorità regionali si sono visti decadere il titolo di Bed & Breakfast, con il rischio di venire multati per cifre rilevanti.



Commenti SASSARI - Confcommercio Imprese per l'Italia - Nord Sardegna, accende i riflettori sul settore turistico ricettivo extra-alberghiero, nella sua componente legata ai B&B ed alle locazioni turistiche. Nasce così Hostitality Sardinia, l'Associazione dei Bed & Breakfast e Locazioni Turistiche del Nord Sardegna, contenitore di rappresentanza e struttura specialistica al servizio degli operatori di questo specifico segmento del comparto Extralberghiero del Sistema Confcommercio. Hostitality Sardinia è prima di tutto un punto di ascolto e supporto tecnico per gli operatori dei B&B e delle locazioni turistiche, con l'obiettivo di diventare una piattaforma multiservizio per i propri associati e partners per quanto riguarda l'informazione, l'assistenza legislativa, le relazioni, la crescita culturale, la formazione, la consulenza, l'innovazione e lo sviluppo del business turistico. L'Associazione, oltre a curare la gestione della pratica relativa alla regolarizzazione in SUAPE Sardegna, stimola gli operatori extralberghieri all'innovazione digitale ed alla formazione specialistica del settore invitando gli stessi a seguire costantemente gli sviluppi in programma sulla pagina Facebook Hostitality Sardinia quali il prossimo atteso workshop gratuito in sede Confcommercio. Hostitality Sardinia invita gli operatori a prendere contatto via telefono (Sassari 0792599551, Alghero 079951867, Tempio 079630539, Olbia 078923994), via email: info@hostitalitysardinia.it e tramite la pagina Facebook @hostitalitysardinia, in modo da ricevere la documentazione informativa e contribuire insieme alla crescita e all'innovazione di questa parte rilevante del sistema turistico ricettivo extralberghiero della Sardegna.