Red 20:29 Week-end anti-Covid: denunce nel Sassarese Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Sassari ha intensificato il controllo del territorio, soprattutto per le norme anti-Covid. Sanzioni a Bono, Burgos, Ozieri, Valledoria e Sedini



SASSARI – Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando provinciale di Sassari ha intensificato il controllo del territorio, soprattutto per le norme anti-Covid. A Bono, due persone sono state sanzionate per aver violato la “Zona rossa” che vige per ordinanza del sindaco. A entrambi sono stati anche trovati alcuni grammi di marijuana e per questo segnalati.



A Burgos, è stata multata una persona, perché non indossava la mascherina in un esercizio pubblico, e altre quattro per aver violato il “coprifuoco” delle 22. A Ozieri, il conducente di un’autovettura è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e, con i due passeggeri, sanzionato per aver violato il divieto di recarsi in un Comune diverso da quello di domicilio.



A Valledoria, quattro automobilisti sono stati fermati a bordo delle rispettive autovetture e multati per aver violato il “coprifuoco”. Stessa sorte per due cittadini di Sedini, sorpresi fuori casa ben dopo l’orario del coprifuoco.