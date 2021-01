Red 23:03 Ai domiciliari, perseguita l´ex: arrestato Questa mattina, un 24enne residente in un paese dell´hinterland logudorese è stato arrestato dai Carabinieri della Compagni di Sassari per atti persecutori



SASSARI – Questa mattina (lunedì), un 24enne residente in un paese dell'hinterland logudorese è stato arrestato dai Carabinieri della Compagni di Sassari per atti persecutori. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari dopo una denuncia della sua ex, ha violato la misura restrittiva, facendosi trovare sotto casa della ragazza.



Immediatamente, è scattato il cosiddetto “Codice rosso”, con conseguente segnalazione alla Procura, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'aggravamento della misura cautelare, eseguito meno di ventiquattro ore dopo la denuncia. Per il 24enne, si sono aperte le porte del carcere di Bancali, dove rimarrà in attesa di essere giudicato.