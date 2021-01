Red 10:07 Verde e sicurezza: interventi a Sassari Cura del verde pubblico e messa in sicurezza: è la volta dei cortili scolastici e in numerose vie della città. Sarà creata una nuova area cani







Già da questa e nelle prossime settimane si interverrà su situazioni di pericolo per le persone e le cose, con azioni mirate per l’eliminazione delle piante secche o in fase di deperimento in diverse zone della città. Contestualmente, è già stata avviata l’attività di ricostituzione delle alberature stradali, con la messa a dimora di nuovi alberi, e continuerà nei prossimi giorni, in sostituzione degli esemplari abbattuti. Saranno consegnati alla “Floragricola Rocchi” i lavori di messa in sicurezza del verde all’interno dei cortili scolastici. Saranno risolti stati di emergenza attraverso interventi di potatura, abbattimento, estirpazione ceppaie, rimozione ramaglie e rimozione di rami o alberi caduti.



SASSARI - Prosegue la manutenzione del verde comunale, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria e alle condizioni meteorologiche poco favorevoli dell'ultimo mese. In questi giorni il Settore Ambiente e verde pubblico del Comune di Sassari, attraverso la ditta "Segasidda", sta completando le potature per la messa in sicurezza degli esemplari lungo Viale Umberto I. Si tratta prevalentemente di olmi e tigli che, grazie alla potatura, acquisteranno nuovo vigore.