S.A. 8:01 Confartigianato Alghero: rinnovo cariche Cda All’unanimità sono stati eletti quali rappresentanti del comparto artigiano algherese: Carmelo Cano (Presidente), Roberto Costa (Vice – Presidente) e i consiglieri Antonello Correddu, Marzio Sotgiu ed Antonio Martinez



ALGHERO - Nei giorni scorsi si è tenuta, presso gli uffici del Conf. Art. Alghero Soc. Coop arl, l’Assemblea annuale dei soci per l’approvazione del bilancio societario anno 2024 e per il rinnovo dei membri del CdA. In tale occasione all’unanimità sono stati eletti quali rappresentanti del comparto artigiano algherese: Carmelo Cano (Presidente), Roberto Costa (Vice – Presidente) e i consiglieri Antonello Correddu, Marzio Sotgiu ed Antonio Martinez. Il CdA si è poi attivato per illustrare le future proposte da fare all’amministrazione algherese e dei comuni limitrofi come Olmedo, Villanova Monteleone e Putifigari che ad Alghero fanno capo ed hanno dichiarato la piena disponibilità ad ascoltare e portare all’attenzione di tecnici ed assessori le problematiche di questo attivo settore produttivo.



In occasione dell’assemblea è stato poi confermato alla guida della Cooperativa, con il titolo di Direttore, il Dottore Commercialista Daniele Solinas che ha illustrato agli artigiani presenti ed ai membri del CdA eletto le progettualità ed idee di sviluppo lavorativo del Consorzio servizi algherese. Il Direttore, in tal senso ha fatto presente che oltre agli ormai storici servizi erogati dal Consorzio alle imprese in ambito fiscale, paghe, ambiente, sicurezza, finanza agevolata e corsi di formazione, si è da poco attivato anche lo sportello Caf a completamento di un servizio ormai aperto a tutte le tipologie di utenze, compresi privati cittadini e pensionati.