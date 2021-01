Red 12:21 Aggredito a colpi di casco: indagini Ieri sera, in Via Generale Cantore, a Cagliari, un 18enne di Quartucciu è stato aggredito da un gruppo di persone, che lo ha colpito ripetutamente con calci, pugni e caschi da motociclista



CAGLIARI – Ieri sera, in Via Generale Cantore, a Cagliari, un 18enne di Quartucciu è stato aggredito da un gruppo di persone, che lo ha colpito ripetutamente con calci, pugni e caschi da motociclista. Dalla prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, gli aggressori avrebbero seguito il giovane da Via Santa Maria Goretti, per poi raggiungerlo e picchiarlo senza una reale motivazione. I militari, chiamati dallo stesso 18enne, sono giunti sul posto, hanno effettuato i rilievi del caso e hanno recuperato un casco con tracce ematiche, subito affidato ai colleghi del Ris per accertamenti. Il giovane, invece, è stato accompagnato in codice giallo per alcune ferite all'Ospedale Brotzu. I Carabinieri hanno subito aperto le indagini del caso per cercare di individuare gli autori dell'aggressione e le motivazioni.