Droga e armi: 41enne in manette



SASSARI - Nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno tratto in arresto un 41enne. Le indagini svolte dai poliziotti nei confronti dell’uomo, già noto alle Forze dell'ordine, si è concentrata sulla ricerca di armi e di materiale di interesse che dimostrasse le sue attività illecite, presumibilmente custodito nel proprio domicilio o a bordo degli automezzi da lui utilizzati.



Proprio per la pericolosità della situazione, il 41enne è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Perquisizione poi è proseguita nell’abitazione e sulle due autovetture di sua proprietà, riuscendo a rinvenire e sequestrare una serie di armi fra cui un fucile con la matricola abrasa, una pistola scacciacani e le relative munizioni di varie marche.



Trovate oltre novanta cartucce calibro 12 di varie tipologie (sia a palla, sia a pallettoni), circa 30grammi di marijuana e 10grammi di eroina, oltre a poco meno di 50 grammi di metadone illegalmente detenuto. Il sassarese è stato accompagnato in Questura e, dopo le formalità di rito, è stato arrestato e accompagnato nel Carcere di Bancali, come disposto dall’Autorità giudiziaria, per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti e di detenzione abusiva di armi e munizioni clandestine.