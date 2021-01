Red 19:09 45 e 27 anni: doppio arresto a Sorso Questa mattina, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito due decreti, che hanno portato un 45enne bosniaco e un 27enne romeno nella Casa circondariale di Sassari-Bancali



SORSO - Questa mattina (mercoledì), i Carabinieri della Stazione di Sorso hanno eseguito un decreto emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari nei confronti di un 45enne bosniaco, residente nel paese, per un cumulo di pena per il compimento di reati di furto e ricettazione commessi dal condannato nelle province di Sassari e Cagliari tra il 2015 e il 2019. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Sassari–Bancali.



Nella stessa mattinata i militari hanno dato eseguito un altro decreto emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Sassari–Ufficio Esecuzioni penali, nei confronti di un 27enne romeno, dopo una sentenza di condanna definitiva per vari reati contro il patrimonio, la persona e in materia di armi, commessi nel 2017 a Sorso. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Bancali.