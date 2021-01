Red 13:06 Beccati con 3kg di marijuana: arrestati due fratelli I due, rispettivamente di 33 e 31 anni, sono finiti in manette, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, e accompagnati nella Casa circondariale di Bancali



SASSARI – Ieri pomeriggio (mercoledì), i Carabinieri del Nucleo Operativo radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due fratelli sassaresi di 33 e 31 anni. I due erano già monitorati dai militari durante i controlli quotidiani nel centro storico.



Pertanto, quando hanno individuato in uno dei vicoli il fratello maggiore, lo hanno fermato e perquisito, per poi perquisire anche la casa condivisa con il 31enne. Nell'abitazione sono state trovate varie buste e involucri contenenti complessivamente poco più di 3chilogrammi di marijuana, oltre a un bilancino elettronico di precisione. I due sono stati quindi arrestati, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, e accompagnati nella Casa circondariale di Bancali.