Lega Carbonia: Atzori nuova coordinatrice

CARBONIA - «Insieme al consigliere regionale Michele Ennas, ho incontrato in città Monica Atzori, la nuova coordinatrice di Carbonia della Lega. Una donna forte e determinata, che è già al lavoro con la squadra della sezione locale, per cercare di dare risposte concrete e sostegno ai cittadini in questo momento di emergenza».Ad annunciarlo è il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore della Lega Sardegna, che dichiara: «Sono sicuro che lei e tutti i nostri attivisti di Carbonia, che hanno nel cuore la propria città, sapranno ottenere il miglior risultato con la lista della Lega alle prossime Elezioni amministrative. Avanti, futuro».Nella foto: Eugenio Zoffili, Monica Atzori e Michele Ennas