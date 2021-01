Red 11:04 Droga nell´ovile: 45enne in manette Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della Stazione di Sanluri hanno scoperto 12,5chilogrammi di marijuana e 50grammi di hashish conservati in un podere a Guasila, in località Cuccuru Proccaxiu



GUASILA -Ieri (giovedì), i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia e della Stazione di Sanluri hanno scoperto 12,5chilogrammi di marijuana e 50grammi di hashish conservati in un podere a Guasila. Per questo, il 45enne proprietario dell'ovile, controllato mentre giungeva nelle vicinanze dell'ovile, in località Cuccuru Proccaxiu, è stato arrestato.



I militari hanno perquisito lui e il podere, coadiuvati da due unità cinofile antidroga. In un magazzino degli attrezzi, sono stati trovati due barili che contenevano lo stupefacente in sacchetti sottovuoto. La droga è stata sequestrata e l'uomo è stato accompagnato nel carcere di Uta.